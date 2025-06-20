Atelier découverte de la période néolithique et ses inventions., La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire, Cognac
Atelier découverte de la période néolithique et ses inventions., La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire, Cognac samedi 13 juin 2026.
Atelier découverte de la période néolithique et ses inventions. 13 et 14 juin La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire Charente
Tout public – À partir de 8 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00
Dans le cadre des Journées Européennes de l’archéologie portées par l’INRAP (Institut National de Recherche Archéologique Préventive), les Distillateurs culturels vous proposent de naviguer dans le temps, à la découverte des embarcations présentées dans la salle archéologique.
Après la visite, l’atelier vous amènera quelques 5000 ans en arrière, à la découverte de la période néolithique et ses inventions.
La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire 48 Boulevard Denfert Rochereau, 16100 Cognac, France Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 33545320725 https://les-distillateurs-culturels.fr Collections archéologiques issues des gisements préhistoriques de la région.
Journées européennes de l’archéologie
© Musées de Cognac
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