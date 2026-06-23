Atelier découverte des échasses au Centre Sportif Jules Noël Centre Sportif Jules Noel Paris
Atelier découverte des échasses au Centre Sportif Jules Noël Centre Sportif Jules Noel Paris mardi 7 juillet 2026.
Venez découvrir les arts du cirque à travers un atelier gratuit et ouvert à tou.te.s
Déambulation sur échasses pour défier la gravité
Centre Sportif Jules Noël – Paris 14
Atelier gratuit et ouvert à tou.te.s à la découverte des échasses.
Le mardi 07 juillet 2026
de 17h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T20:00:00+02:00
fin : 2026-07-07T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T17:00:00+02:00_2026-07-07T19:00:00+02:00
Centre Sportif Jules Noel 3 Avenue Maurice d’Ocagne 75014 Paris
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