Atelier découverte des échasses au Centre Sportif Jules Noël Centre Sportif Jules Noel Paris mardi 7 juillet 2026.

Venez découvrir les arts du cirque à travers un atelier gratuit et ouvert à tou.te.s

Déambulation sur échasses pour défier la gravité

Centre Sportif Jules Noël – Paris 14

Atelier gratuit et ouvert à tou.te.s à la découverte des échasses.

Le mardi 07 juillet 2026

de 17h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T20:00:00+02:00

fin : 2026-07-07T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T17:00:00+02:00_2026-07-07T19:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noel 3 Avenue Maurice d’Ocagne 75014 Paris



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