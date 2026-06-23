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Atelier découverte des échasses au Centre Sportif Jules Noël Centre Sportif Jules Noel Paris

Atelier découverte des échasses au Centre Sportif Jules Noël Centre Sportif Jules Noel Paris

Atelier découverte des échasses au Centre Sportif Jules Noël Centre Sportif Jules Noel Paris mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Centre Sportif Jules Noel

Adresse : 3 Avenue Maurice d'Ocagne

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Venez découvrir les arts du cirque à travers un atelier gratuit et ouvert à tou.te.s

Déambulation sur échasses pour défier la gravité

Centre Sportif Jules Noël – Paris 14

Atelier gratuit et ouvert à tou.te.s à la découverte des échasses.
Le mardi 07 juillet 2026
de 17h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T20:00:00+02:00
fin : 2026-07-07T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T17:00:00+02:00_2026-07-07T19:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noel 3 Avenue Maurice d’Ocagne  75014 Paris


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