Atelier – Découverte du saxophone Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris
Atelier – Découverte du saxophone Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris samedi 13 juin 2026.
Venez vous essayer au saxophone et découvrir cette famille d’instruments avec des enseignants et élèves du Conservatoire de Paris. Une initiation dans le cadre du Festival Adolphe Sax !
Découvrez les différentes familles de saxophones dans le cadre des Saxofolies de Paris !
Le samedi 13 juin 2026
de 16h00 à 16h30
Le samedi 13 juin 2026
de 15h00 à 15h30
Le samedi 13 juin 2026
de 14h00 à 14h30
gratuit Tout public. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T14:30:00+02:00;2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T15:30:00+02:00;2026-06-13T16:00:00+02:00_2026-06-13T16:30:00+02:00
Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020
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