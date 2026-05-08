Atelier – Découverte du saxophone Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Venez vous essayer au saxophone et découvrir cette famille d’instruments avec des enseignants et élèves du Conservatoire de Paris. Une initiation dans le cadre du Festival Adolphe Sax !

Affiche du festival Saxofolies 2026 ; Crédits : Monsieur Gilles

Portrait d’Adolphe Sax ; Crédits : Libre de droit

Découvrez les différentes familles de saxophones dans le cadre des Saxofolies de Paris !

Le samedi 13 juin 2026

de 16h00 à 16h30

Le samedi 13 juin 2026

de 15h00 à 15h30

Le samedi 13 juin 2026

de 14h00 à 14h30

gratuit Tout public. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T14:30:00+02:00;2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T15:30:00+02:00;2026-06-13T16:00:00+02:00_2026-06-13T16:30:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020



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