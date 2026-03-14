Thierry Fanfant, c’est la musique dans le sang. Issu d’une famille de musiciens depuis plusieurs générations, il chope une basse à 12 ans, monte sur scène en autodidacte… et ne s’est jamais arrêté depuis. Des tournées aux quatre coins du monde, des milliers d’albums enregistrés, et toujours le même groove généreux qui le fait vibrer.

Avec son cinquième album 6.4, Thierry nous ramène droit à ses racines. Entre rythmes caribéens, voyages, rencontres et expériences de vie, il signe une musique pleine de profondeur, d’énergie et d’espérance. Et le clin d’œil est clair : il alterne guitare 6 cordes, basse et contrebasse 4 cordes pour raconter son histoire.

Sur scène, il n’est pas seul, Daniel Gassin fait chanter le piano, Robert Coline enflamme le ka, et Andy Bérald propulse le tout à la batterie et au ka. Philippe Sellam au sax et Arno de Casanove à la trompette apportent des couleurs éclatantes. Ensemble, ils balancent un son puissant, chaleureux, qui attrape le public dès la première note et ne le lâche plus.

Thierry Fanfant vous fait vibrer avec son album 6.4 et son équipe sur scène, pour un concert où chaque note raconte une histoire et vous attrape dès la première seconde.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h30 à 21h00

Le samedi 06 juin 2026

de 21h30 à 22h15

payant

De 13 à 32 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:30:00+02:00_2026-06-06T21:00:00+02:00;2026-06-06T21:30:00+02:00_2026-06-06T22:15:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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