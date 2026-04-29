Rencontre avec l’écrivaine Ella Balaert Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris
Rencontre avec l’écrivaine Ella Balaert Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris mardi 19 mai 2026.
Qui se cache derrière la célèbre Nadja d’André Breton ? Cette œuvre poignante, entre littérature et enquête, ressuscite la figure oubliée de Léona Delcourt, plus connue sous le nom de Nadja, muse iconique et amante éphémère d’André Breton. Mêlant récit personnel et recherches biographiques en s’appuyant sur les lettres de Léona D., Ella Balaert redonne voix et corps à cette femme internée, trop longtemps réduite à un personnage de roman.
Rencontre animée par Antoine Poisson (docteur, co auteur de Vertiges biographiques, Atlande, 2025) avec Vincent Ferré (Professeur de Littérature Générale et Comparée à l’Université Sorbonne Nouvelle)
Venez échanger avec Ella Balaert, romancière, nouvelliste, dramaturge et poète autour de son dernier livre « Léona D. La femme cachée dans le mythe de Nadja », (Éd. des femmes/Antoinette Fouque, 2026). Dans le cadre du cycle Lettres à table à l’Université Sorbonne Nouvelle
Le mardi 19 mai 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 17 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-19T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-19T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-19T18:00:00+02:00_2026-05-19T19:00:00+02:00
Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint Mandé 75012 Paris
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