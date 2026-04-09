Formation « Ba-ba de la lutte contre l’isolement des seniors en période de fortes chaleurs et canicule » à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris
Formation « Ba-ba de la lutte contre l’isolement des seniors en période de fortes chaleurs et canicule » à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris mardi 19 mai 2026.
A Paris, la moitié des personnes âgées de plus de 75 ans vivent seules.
L’isolement des seniors se traduit par un déficit de contacts sociaux et peut
entraîner une accélération de la perte d’autonomie, le non-recours aux droits
et une plus forte vulnérabilité face aux crises comme les canicules.
Pour prévenir les risques liées aux fortes chaleurs, la Ville de Paris met en place de nombreuses mesures pour les accompagner au mieux, comme le dispositif REFLEX.
Cette formation vise à vous transmettre les outils pratiques pour informer et sensibiliser les seniors sur les risques en cas de fortes chaleurs, dans votre quotidien et/ou lors de missions de bénévolat proposées par les Maisons des solidarités dans tout Paris.
La formation est co-animée par la Fabrique de la Solidarité et Paris en compagnie.
Inscrivez-vous dès maintenant en répondant à ce formulaire :
Cette formation a pour objectif de vous donner des outils pratiques pour agir auprès des seniors isolé·es en période de fortes chaleurs et de canicule
Le mardi 19 mai 2026
de 18h30 à 20h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-19T21:30:00+02:00
fin : 2026-05-19T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-19T18:30:00+02:00_2026-05-19T20:30:00+02:00
La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque 75002 Le stationnement pour PMR se situe au n°9 de la rue.Paris
Métro -> 3 : Bourse (Paris) (213m)
Bus -> 29 : Mairie du 2ème / Victoires (Paris) (88m)
Vélib -> Mairie du 2ème (42.71m)
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