A Paris, la moitié des personnes âgées de plus de 75 ans vivent seules.

L’isolement des seniors se traduit par un déficit de contacts sociaux et peut

entraîner une accélération de la perte d’autonomie, le non-recours aux droits

et une plus forte vulnérabilité face aux crises comme les canicules.

Pour prévenir les risques liées aux fortes chaleurs, la Ville de Paris met en place de nombreuses mesures pour les accompagner au mieux, comme le dispositif REFLEX.



Cette formation vise à vous transmettre les outils pratiques pour informer et sensibiliser les seniors sur les risques en cas de fortes chaleurs, dans votre quotidien et/ou lors de missions de bénévolat proposées par les Maisons des solidarités dans tout Paris.

La formation est co-animée par la Fabrique de la Solidarité et Paris en compagnie.



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Cette formation a pour objectif de vous donner des outils pratiques pour agir auprès des seniors isolé·es en période de fortes chaleurs et de canicule

Le mardi 19 mai 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-19T21:30:00+02:00

fin : 2026-05-19T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-19T18:30:00+02:00_2026-05-19T20:30:00+02:00

La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque 75002 Le stationnement pour PMR se situe au n°9 de la rue.Paris

Métro -> 3 : Bourse (Paris) (213m)

Bus -> 29 : Mairie du 2ème / Victoires (Paris) (88m)

Vélib -> Mairie du 2ème (42.71m)

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