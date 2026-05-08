Opendor / Mémoire des murs L’Anomalie Paris

Performance, Danse.

June Vivès et Adrien Ouaki développent depuis 2020 une collaboration fondée sur le dialogue entre mouvement et image. À travers créations chorégraphiques, performances et projets cinématographiques, ils construisent un langage commun sensible, où deux écritures se rencontrent et évoluent ensemble.

Mémoire des murs est une performance immersive in situ imaginée pour L’Anomalie, ancien lieu dédié à la peinture sur modèle vivant. Pendant 30 à 40 minutes, le public est guidé à travers différents espaces, au fil d’un parcours évolutif. Le projet explore la mémoire des lieux et des objets à travers des fragments : histoires réelles ou inventées, souvenirs, projections. Les murs deviennent une archive sensible, traversée par des présences et des traces. Entre mouvement, voix et image, mémoire des murs propose une expérience intime et mouvante, où le spectateur circule au cœur d’un espace en transformation.

Ce projet prend appui sur cette histoire : celle d’un lieu où des corps ont été regardés, observés,

interprétés, tracés, où la présence humaine constituait à la fois un sujet d’étude et un espace de

projection. ce qui nous intéresse n’est pas nécessairement de reconstituer ce passé, mais d’explorer ce qu’il laisse derrière lui, ce qui persiste sans être visible, ce qui continue d’habiter le lieu sous forme de traces.

Pendant 30 à 40 minutes, le public est invité à circuler dans l’espace. il entre dans un environnement déjà habité. des figures apparaissent — immobiles, vivantes, presque silencieuses — comme suspendues dans une pose, à la frontière entre modèle vivant et image figée. elles semblent appartenir au lieu, à son état, à

son temps.

Progressivement, quelque chose se déplace. un frémissement, une respiration, un regard.

l’image bascule. les corps s’animent. ces “œuvres vivantes” deviennent des passeurs. elles guident les spectateurs d’un espace à un autre, révélant des fragments de mémoire liés au bâtiment : histoires possibles, souvenirs rêvés, projections fantasmées. les récits ne cherchent pas la vérité historique, mais la sensation d’une mémoire poreuse, instable, traversée par l’imaginaire. les murs deviennent une archive sensible. ce qui a été vu ici — les corps, les postures, les regards, les silences — réapparaît sous forme de traces vivantes, portées par les interprètes. la pièce s’inscrit ainsi dans une recherche sur le passage de l’image au vivant, sur la manière dont un corps peut devenir le support d’une mémoire, et sur la capacité d’un lieu à être activé comme un espace de réminiscence. le spectateur n’assiste

pas à une narration linéaire : il traverse une expérience, compose son propre parcours, relie ce qu’il voit et ce qu’il manque.

Le format en roulement, avec plusieurs représentations par soirée dans le cadre de Nuit Blanche, permet une expérience intime, mouvante, et une circulation continue des publics. en investissant L’Anomalie comme un espace poreux, traversé par ses usages passés et présents, la mémoire des murs propose de faire du lieu lui-même une matière vivante, capable de retenir, transformer et transmettre ce qui l’a traversé.

Le parcours intègre différents médiums :

– Des séquences performatives incarnées

– Une présence vocale live (chanteuse)

– Des projections filmiques dans la salle de cinéma, comme des souvenirs réactivés mémoire des murs transforme le lieu en organisme vivant : les tableaux respirent, les modèles se souviennent, les murs parlent

Instagram June Vives

Instagram Adrien Ouaki

Instagram Opendor Company

Il existe des lieux qui continuent d’exister à travers ce qu’ils ont accueilli, comme si les corps, les regards et les silences qui les ont traversés s’y déposaient durablement. la mémoire des murs est une création chorégraphique immersive in situ imaginée pour L’Anomalie, anciennement école de peinture sur modèle vivant, aujourd’hui réhabilitée en espace culturel.

En partenariat avec l’Anomalie, Théâtre de la Suspension.

Une expérience immersive où corps et chaos dévoilent ce que gardent les murs.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 19h30 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:30:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

L’Anomalie 14 rue de la grande chaumière 75006 Paris

https://www.opendorcompany.com/



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