Atelier découverte du tissage, Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes

Informations pratiques

Atelier découverte du tissage 19 et 20 septembre Château fort-Musée Pyrénéen Hautes-Pyrénées

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Dans les collections du Musée pyrénéen, l’un des objets les plus remarquables est le métier à tisser. À travers les différentes étapes de la transformation de la laine en tissu, les médiateurs vous invitent à découvrir le fonctionnement de cet outil ancestral, utilisé depuis plusieurs siècles, et à mieux comprendre les savoir-faire qui lui sont associés.

Château fort-Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort, 65100 Lourdes, France Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562423737 http://www.chateaufort-lourdes.fr Édifié sur un piton rocheux, comme en lévitation entre ciel et terre, le château fort – Musée Pyrénéen de Lourdes domine avec majesté la cité mariale.

Avec plus de mille ans d’histoire, ce grand vaisseau de pierre invite à voyager dans le temps. Tour à tour résidence comtale, place forte, prison royale et caserne, le château fort a su braver le temps et d’innombrables assauts pour devenir aujourd’hui musée Pyrénéen.

Dans les collections du Musée Pyrénéen, l’un des objets les plus remarquable est le métier à tisser. A travers les étapes de transformation de la laine en tissu, les médiateurs vous proposent de le…

© Yohan Espiaube