Conférence Appel d’Air George Sand aux Pyrénées en 1825 Avenue Maréchal Foch Lourdes

Conférence Appel d’Air George Sand aux Pyrénées en 1825

Avenue Maréchal Foch Au Palais des Congrès de Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées

Conférence Appel d’Air George Sand aux Pyrénées

en 1825 le jeudi 17 septembre 2026 à 18h au Palais des Congrès de Lourdes.

Conférence animée par Anne TERRIÈRE

À l’été 1825, la toute jeune baronne Dudevant (future George Sand), découvre les Hautes-Pyrénées, en quête d’idéal et d’absolu. Sa rencontre avec Aurélien de Sèze y fait naître une passion fulgurante, aussi romantique que chaste, portée par la grandeur des paysages, entre Cauterets, Lourdes et Gavarnie.

Entrée libre.

* Cycle de Conférences Appel d’Air

Renseignements au: 05 62 42 37 37

Avenue Maréchal Foch Au Palais des Congrès de Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

English :

Appel d’Air conference: George Sand in the Pyrenees

in 1825 on Thursday September 17, 2026 at 6pm at the Palais des Congrès in Lourdes.

Hosted by Anne TERRIÈRE

In the summer of 1825, the young Baroness Dudevant (future George Sand) discovered the Hautes-Pyrénées, in search of ideals and absolutes. Her meeting with Aurélien de Sèze gave rise to a dazzling passion, as romantic as it was chaste, carried by the grandeur of the landscapes between Cauterets, Lourdes and Gavarnie.

Free admission.

* Appel d’Air lecture series

Information: 05 62 42 37 37

