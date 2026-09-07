Origami : fabrique ta sonnaille !, Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes

Informations pratiques

Origami : fabrique ta sonnaille ! 19 et 20 septembre Château fort-Musée Pyrénéen Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La sonnaille, ou cloche, est un élément indispensable des troupeaux en estive. Véritable repère sonore pour les bergers comme pour les animaux, elle était autrefois décorée par les bergers eux-mêmes. À votre tour, laissez parler votre créativité en fabriquant votre propre sonnaille… en papier !

Château fort-Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort, 65100 Lourdes, France Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562423737 http://www.chateaufort-lourdes.fr Édifié sur un piton rocheux, comme en lévitation entre ciel et terre, le château fort – Musée Pyrénéen de Lourdes domine avec majesté la cité mariale.

Avec plus de mille ans d’histoire, ce grand vaisseau de pierre invite à voyager dans le temps. Tour à tour résidence comtale, place forte, prison royale et caserne, le château fort a su braver le temps et d’innombrables assauts pour devenir aujourd’hui musée Pyrénéen.

La sonnaille (ou cloche) est essentielle pour les troupeaux en estives : c’est un repère sonore pour les bergers et les animaux. Ces sonnailles, étaient traditionnellement décorées par bergers. Et si…

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