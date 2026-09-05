Visite libre du Château fort – Musée Pyrénéen, Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes

Informations pratiques

Visite libre du Château fort – Musée Pyrénéen 19 et 20 septembre Château fort-Musée Pyrénéen Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez de cette ouverture exceptionnelle pour découvrir ce site emblématique offrant un panorama remarquable sur la ville. Prenez le temps d’explorer les collections pyrénéennes ainsi que l’exposition temporaire « Franz Schrader, la montagne sublimée ».

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Avec plus de mille ans d’histoire, ce grand vaisseau de pierre invite à voyager dans le temps. Tour à tour résidence comtale, place forte, prison royale et caserne, le château fort a su braver le temps et d’innombrables assauts pour devenir aujourd’hui musée Pyrénéen.

Comme chaque année, profitez de cette fête du patrimoine pour découvrir ce site emblématique et panoramique de la ville.

© Yohan Espiaube