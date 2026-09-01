Informations pratiques

Lourdes

Journées Européennes du Patrimoine

partout à Lourdes LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Pour sa 43e édition, les Journées européennes du patrimoine seront organisées le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026 et auront pour thème le patrimoine en danger .

Ces journées offrent l’opportunité de visiter des monuments et des sites, souvent exceptionnellement ouverts. Ce rendez-vous populaire est l’occasion pour le public d’échanger avec les professionnels du patrimoine pour découvrir leurs savoirs et savoir-faire.

Ces journées seront riches en ouvertures exceptionnelles et en visites commentées.

Consultez le programme détaillé et à jour des rendez-vous sur le site des Journées Européennes du Patrimoine.

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partout à Lourdes LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

For its 43rd edition, the European Heritage Days will be held on Saturday, September 19, and Sunday, September 20, 2026, with the theme “Heritage in Danger.”

These events offer the opportunity to visit monuments and sites, many of which are open to the public on an exceptional basis. This popular event is an opportunity for the public to interact with heritage professionals and learn about their knowledge and expertise.

These days will feature a wealth of special openings and guided tours.

Check the detailed and up-to-date program of events on the European Heritage Days website.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Lourdes a été mis à jour le 2026-08-25 par OT de Lourdes|CDT65