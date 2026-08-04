Informations pratiques

Lourdes

Pyr’Epic compétition de VTT et de VTTAE

Pic du Jer LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 08:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Pyr’Epic Compétition de VTT et de VTTAE

Organisé par Lourdes VTT

Au programme

Samedi 5 septembre prologue début des départs sommet du Pic du Jer 8 h 30 et fin des arrivées piste VTT bas du Pic du Jer 11 h ;

Dimanche 6 septembre Pyr’Epic début des arrivées piste VTT bas du Pic du Jer 13 h 30 et fin des arrivées piste VTT bas du Pic du Jer 19 h.

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Pic du Jer LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Pyr?Epic ? Mountain Bike and E-MTB Competition

Organized by Lourdes VTT

Schedule:

Saturday, September 5—Prologue: Starts begin at the summit of Pic du Jer at 8:30 a.m., and finishes conclude on the mountain bike trail at the base of Pic du Jer at 11:00 a.m.;

Sunday, September 6 Pyr?Epic: First finishers on the mountain bike trail at the base of Pic du Jer at 1:30 p.m., and last finishers on the mountain bike trail at the base of Pic du Jer at 7:00 p.m.

L’événement Pyr’Epic compétition de VTT et de VTTAE Lourdes a été mis à jour le 2026-07-31 par OT de Lourdes|CDT65