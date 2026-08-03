Informations pratiques

Lourdes

Vitrinopoly 2026

Place Marcadal LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez participer au grand Vitrinopoly proposée par le service Commerce de la Ville de Lourdes en partenariat avec le Comité d’Animation du Commerce Lourdais en centre ville.

Un grand plateau de jeu, des dés, des cartes… et les vitrines des commerçants lourdais comme terrain d’aventure pour partager un moment ludique en famille.

Vous aimez jouer ? Vous souhaitez soutenir le commerce de proximité ?

Participez et tentez votre chance pour remporter un bon d’achat.

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Place Marcadal LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come join the big Vitrinopoly event organized by the City of Lourdes’ Commerce Department in partnership with the Lourdes Commerce Promotion Committee in the city center.

A giant game board, dice, cards… and the storefronts of Lourdes’ merchants serve as the setting for an adventure where you can enjoy some family fun.

Do you like to play games? Do you want to support local businesses?

Join in and try your luck at winning a gift certificate.

L’événement Vitrinopoly 2026 Lourdes a été mis à jour le 2026-07-31 par OT de Lourdes|CDT65