samedi 19 septembre 2026 · à la Tour de Garnavie · Lourdes

Informations pratiques

Lourdes

Visite guidée de la Tour de Garnavie

à la Tour de Garnavie LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Comme chaque année, Lourdes fête les Journées Européennes du Patrimoine ! Elles auront lieu du 19 au 20 septembre 2026.

Rendez-vous à la Tour de Garnavie !

Au programme

Construite au XIIIe siècle, la tour de Guigne, connue sous le nom de tour du Garnavie, est un unique vestige du système de défense des remparts de la ville médiévale.

Visites guidées, départs toutes les demi-heures. Gratuit, sans réservation.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

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à la Tour de Garnavie LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

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English :

As it does every year, Lourdes is celebrating European Heritage Days! They will take place September 19–20, 2026.

See you at the Garnavie Tower!

On the program:

Built in the 13th century, the Guigne Tower—known as the Garnavie Tower—is the only remaining vestige of the medieval city’s defensive ramparts.

Guided tours depart every half hour. Free admission; no reservation required.

For more information, see the contact details below.

L’événement Visite guidée de la Tour de Garnavie Lourdes a été mis à jour le 2026-08-25 par OT de Lourdes|CDT65