Atelier découverte du Toum-toum, Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes
samedi 19 septembre 2026 · Château fort-Musée Pyrénéen · Lourdes
Informations pratiques
Atelier découverte du Toum-toum 19 et 20 septembre Château fort-Musée Pyrénéen Hautes-Pyrénées
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00
Peut-être avez-vous déjà entendu le son d’un tambourin à cordes frappées lors d’un bal gascon ou d’un carnaval. En occitan, cet instrument de musique est également appelé « tom-tom », en référence au son qu’il produit. Instrument ancien, emblématique du piémont pyrénéen, il est connu depuis le Moyen Âge et témoigne d’une tradition musicale toujours vivante.
Château fort-Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort, 65100 Lourdes, France Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562423737 http://www.chateaufort-lourdes.fr Édifié sur un piton rocheux, comme en lévitation entre ciel et terre, le château fort – Musée Pyrénéen de Lourdes domine avec majesté la cité mariale.
Avec plus de mille ans d’histoire, ce grand vaisseau de pierre invite à voyager dans le temps. Tour à tour résidence comtale, place forte, prison royale et caserne, le château fort a su braver le temps et d’innombrables assauts pour devenir aujourd’hui musée Pyrénéen.
Peut-être avez-vous déjà entendu le son d’un tambourin à cordes frappées dans un bal gascon ou un carnaval ? En occitan, cet instrument de musique est aussi appelé tom-tom en lien avec le son qu’il…
© Service communication Ville de Lourdes
À voir aussi à Lourdes (Hautes-Pyrénées)
- Conférence Appel d’Air George Sand aux Pyrénées en 1825 Avenue Maréchal Foch Lourdes 17 septembre 2026
- Concert Barrut, polyphonie et percussions occitanes LOURDES Lourdes 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine partout à Lourdes Lourdes 19 septembre 2026
- Origami : fabrique ta sonnaille !, Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes 19 septembre 2026
- Visite libre du Château fort – Musée Pyrénéen, Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes 19 septembre 2026