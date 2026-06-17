Atelier découverte du vitrail L’Atelier-Boutique Plougasnou
Atelier découverte du vitrail L’Atelier-Boutique Plougasnou samedi 18 juillet 2026.
Plougasnou
Atelier découverte du vitrail
L’Atelier-Boutique 20 Rue François Charles Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-08-01 13:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-01
L’Atelier-Boutique vous propose un atelier découverte du vitrail avec Alain OUSSIN, artisan verrier passionné. Lors de cette initiation, vous découvrirez les techniques traditionnelles du vitrail, le verre, le plomb et la soudure. Que vous soyez débutant ou simplement curieux, laissez-vous guider dans l’univers coloré et lumineux de cet art ancestral. Un moment de créativité, de partage et de savoir-faire à ne pas manquer !
Réservations, par SMS. A partir de 12 ans. .
L’Atelier-Boutique 20 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 63 10 18 63
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English :
L’événement Atelier découverte du vitrail Plougasnou a été mis à jour le 2026-06-17 par OT BAIE DE MORLAIX
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