Atelier découverte du vitrail Valençay
lundi 6 juillet 2026 · Valençay
Informations pratiques
Valençay
Atelier découverte du vitrail
7 Rue du Château Valençay Indre
Tarif : 460 – 460 – EUR
460
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-06 08:30:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-20
Avec ArtMag Vitrail à Valençay, plongez dans l’univers du vitrail grâce à un atelier de trois jours dédié à la technique au plomb.
Réalisez un vitrail avec la technique traditionnelle (modèle imposé). 460 .
7 Rue du Château Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 58 83 39 27 ilagam.art@hotmail.fr
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English :
With ArtMag Vitrail %E0 Valen%E7ay, immerse yourself in the world of stained glass through a three-day workshop dedicated to the lead-coming technique.
L’événement Atelier découverte du vitrail Valençay a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pays de Valençay
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