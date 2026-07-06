Informations pratiques

Valençay

Atelier découverte du vitrail

7 Rue du Château Valençay Indre

Tarif : 460 – 460 – EUR

460

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-06 08:30:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-20

Avec ArtMag Vitrail à Valençay, plongez dans l’univers du vitrail grâce à un atelier de trois jours dédié à la technique au plomb.

Réalisez un vitrail avec la technique traditionnelle (modèle imposé). 460 .

7 Rue du Château Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 58 83 39 27 ilagam.art@hotmail.fr

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English :

With ArtMag Vitrail %E0 Valen%E7ay, immerse yourself in the world of stained glass through a three-day workshop dedicated to the lead-coming technique.

L’événement Atelier découverte du vitrail Valençay a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pays de Valençay