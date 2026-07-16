Atelier découverte d’une technique photographique : le cyanotype, Frac MÉCA, Bordeaux

Informations pratiques

Atelier découverte d’une technique photographique : le cyanotype 19 et 20 septembre Frac MÉCA Gironde

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez expérimenter le cyanotype, un procédé de développement photographique aux étonnantes nuances de bleu.

En associant négatifs photographiques et végétaux, vous pourrez créer une image unique, qui se révélera peu à peu grâce aux rayons du soleil.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Frac MÉCA 5 parvis Corto Maltese, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine +33556247136 https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr https://www.facebook.com/fracmeca/;https://www.instagram.com/fracmeca/;https://www.youtube.com/channel/UCu73t9CvTrp1z6Tei4XtmXQ/featured;https://twitter.com/fracmeca/ [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/formulaire-de-reservation-frac-meca-1747899111 »}] Riche de plus de 1 600 œuvres, la collection du Frac MÉCA s’est constituée depuis sa création en 1982.

A partir de cette collection, le Frac développe des actions de sensibilisation à l’art de notre temps en direction d’un public le plus large possible (individuels, groupes, familles, scolaires, personnes en situation de handicap…) dans toute la région. Depuis 2019, le Frac est installé à la MÉCA, bâtiment contemporain financé par la Région Nouvelle-Aquitaine avec le soutien de l’Etat, dans lequel il programme plusieurs expositions par an et toute une série d’événements culturels (conférences, rencontres, projections, ateliers…). Contribution libre à partir de 2€ – Pay as you feel. Entrée gratuite le 1er dimanche du mois. Entrée gratuite pour les moins de 18 ans. Entrée gratuite pour les porteurs de la Carte jeune.

Venez expérimenter un procédé de développement photographique aux étonnantes nuances de bleu : le cyanotype ! En associant négatifs photographiques et végétaux, vous pourrez créer une image unique. à…

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