Atelier découverte et dégustation Matinée Domaine de Garanches Odenas

Odenas

Atelier découverte et dégustation Matinée

Domaine de Garanches 345 chemin des Garanches Odenas Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 09:00:00

fin : 2026-06-19 11:00:00

Date(s) :

2026-06-19

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine de Garanches vous accueille pour l’animation Visite du Domaine de Garanches 10h30 17h00 le vendredi 19 juin 2026 Toute la journée. … Voir la suite sur le site de l’animation

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Domaine de Garanches 345 chemin des Garanches Odenas 69460 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 24 94 36 a.crozet.vigneronne@gmail.com

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English : Visite des vignes, du chai et dégustation de nos vins Morning

During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine de Garanches will welcomes you for the side event Visite des vignes, du chai et dégustation de nos vins on Friday 19 June 2026

All day. … See more on the event site

L’événement Atelier découverte et dégustation Matinée Odenas a été mis à jour le 2026-04-30 par Inter Beaujolais