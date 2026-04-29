Une découverte au pied du mont Brouilly Déjeuner Domaine de Garanches Odenas

Odenas

Une découverte au pied du mont Brouilly Déjeuner

Domaine de Garanches 345 chemin des Garanches Odenas Rhône

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:30:00

fin : 2026-06-21 15:00:00

Date(s) :

2026-06-21

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine de Garanches vous accueille pour le déjeuner du dimanche 21 juin 2026 pour l’événement Une découverte au pied du mont Brouilly . … Voir la suite sur le site du festival

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Domaine de Garanches 345 chemin des Garanches Odenas 69460 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 24 94 36 a.crozet.vigneronne@gmail.com

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English : Une découverte au pied du mont Brouilly Lunch

During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine de Garanches will welcome you for lunch on Sunday 21 June 2026 for the event Une découverte au pied du mont Brouilly . … See more on the event website

L’événement Une découverte au pied du mont Brouilly Déjeuner Odenas a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais