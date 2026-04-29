Dîner dans les vignes au Château Thivin Dîner Château Thivin Odenas
Dîner dans les vignes au Château Thivin Dîner Château Thivin Odenas samedi 20 juin 2026.
Odenas
Dîner dans les vignes au Château Thivin Dîner
Château Thivin 630, route du Mont Brouilly Odenas Rhône
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
Date(s) :
2026-06-20
A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Château Thivin vous accueille pour le dîner du samedi 20 juin 2026 pour l’événement Dîner dans les vignes au Château Thivin . … Voir la suite sur le site du festival
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Château Thivin 630, route du Mont Brouilly Odenas 69460 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 03 47 53 geoffray@chateau-thivin.com
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English : Dîner dans Le Clos Dinner
During Bienvenue en Beaujonomie, Château Thivin will welcome you for dinner on Saturday 20 June 2026 for the event Dîner dans Le Clos . … See more on the event website
L’événement Dîner dans les vignes au Château Thivin Dîner Odenas a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais
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