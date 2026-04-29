Dîner dans les vignes au Château Thivin Dîner Château Thivin Odenas

Odenas

Dîner dans les vignes au Château Thivin Dîner

Château Thivin 630, route du Mont Brouilly Odenas Rhône

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Château Thivin vous accueille pour le dîner du samedi 20 juin 2026 pour l’événement Dîner dans les vignes au Château Thivin . … Voir la suite sur le site du festival

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Château Thivin 630, route du Mont Brouilly Odenas 69460 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 03 47 53 geoffray@chateau-thivin.com

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English : Dîner dans Le Clos Dinner

During Bienvenue en Beaujonomie, Château Thivin will welcome you for dinner on Saturday 20 June 2026 for the event Dîner dans Le Clos . … See more on the event website

L’événement Dîner dans les vignes au Château Thivin Dîner Odenas a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais