Une escapade à Garanches au pied du mont Brouilly Déjeuner Domaine de Garanches Odenas

Odenas

Une escapade à Garanches au pied du mont Brouilly Déjeuner

Domaine de Garanches 345 chemin des Garanches Odenas Rhône

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:30:00

fin : 2026-06-20 15:00:00

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine de Garanches vous accueille pour le déjeuner du samedi 20 juin 2026 pour l’événement Une escapade à Garanches au pied du mont Brouilly . … Voir la suite sur le site du festival

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Domaine de Garanches 345 chemin des Garanches Odenas 69460 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 24 94 36 a.crozet.vigneronne@gmail.com

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English : Une escapade à Garanches au pied du mont Brouilly Lunch

During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine de Garanches will welcome you for lunch on Saturday 20 June 2026 for the event Une escapade à Garanches au pied du mont Brouilly . … See more on the event website

L’événement Une escapade à Garanches au pied du mont Brouilly Déjeuner Odenas a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais