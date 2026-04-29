Une escapade à Garanches au pied du mont Brouilly Déjeuner Domaine de Garanches Odenas
Une escapade à Garanches au pied du mont Brouilly Déjeuner Domaine de Garanches Odenas samedi 20 juin 2026.
Odenas
Une escapade à Garanches au pied du mont Brouilly Déjeuner
Domaine de Garanches 345 chemin des Garanches Odenas Rhône
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:30:00
fin : 2026-06-20 15:00:00
Date(s) :
2026-06-20
A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine de Garanches vous accueille pour le déjeuner du samedi 20 juin 2026 pour l’événement Une escapade à Garanches au pied du mont Brouilly . … Voir la suite sur le site du festival
.
Domaine de Garanches 345 chemin des Garanches Odenas 69460 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 24 94 36 a.crozet.vigneronne@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Une escapade à Garanches au pied du mont Brouilly Lunch
During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine de Garanches will welcome you for lunch on Saturday 20 June 2026 for the event Une escapade à Garanches au pied du mont Brouilly . … See more on the event website
L’événement Une escapade à Garanches au pied du mont Brouilly Déjeuner Odenas a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais
À voir aussi à Odenas (Rhône)
- Atelier découverte et dégustation Matinée Domaine de Garanches Odenas 19 juin 2026
- Echappée beaujolaise au pied du Mont Brouilly Déjeuner Domaine Chevalier-Métrat Odenas 20 juin 2026
- Dîner dans les vignes au Château Thivin Dîner Château Thivin Odenas 20 juin 2026
- Une découverte au pied du mont Brouilly Déjeuner Domaine de Garanches Odenas 21 juin 2026
- Le Cheval Noir et le Cheval Ailé… rencontre épicurienne et musicale sur le Mont Brouilly Déjeuner Montée de l’Ecluse Odenas 21 juin 2026