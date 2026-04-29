Echappée beaujolaise au pied du Mont Brouilly Déjeuner Domaine Chevalier-Métrat Odenas

Odenas

Echappée beaujolaise au pied du Mont Brouilly Déjeuner

Domaine Chevalier-Métrat 374 CHEMIN DU ROUX Odenas Rhône

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 15:00:00

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine Chevalier-Métrat vous accueille pour le déjeuner du samedi 20 juin 2026 pour l’événement Echappée beaujolaise au pied du Mont Brouilly . … Voir la suite sur le site du festival

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Domaine Chevalier-Métrat 374 CHEMIN DU ROUX Odenas 69460 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 26 72 21 smetrat.brouilly@gmail.com

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English : Echappée beaujolaise Lunch

During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine Chevalier-Métrat will welcome you for lunch on Saturday 20 June 2026 for the event Echappée beaujolaise . … See more on the event website

L’événement Echappée beaujolaise au pied du Mont Brouilly Déjeuner Odenas a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais