Un moment insolite au pied du mont Brouilly Dîner Domaine de Garanches Odenas

Odenas

Un moment insolite au pied du mont Brouilly Dîner

Domaine de Garanches 345 chemin des Garanches Odenas Rhône

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine de Garanches vous accueille pour le dîner du vendredi 19 juin 2026 pour l’événement Un moment insolite au pied du mont Brouilly . … Voir la suite sur le site du festival

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Domaine de Garanches 345 chemin des Garanches Odenas 69460 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 24 94 36 a.crozet.vigneronne@gmail.com

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English : Un moment insolite au pied du mont Brouilly Dinner

During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine de Garanches will welcome you for dinner on Friday 19 June 2026 for the event Un moment insolite au pied du mont Brouilly . … See more on the event website

L’événement Un moment insolite au pied du mont Brouilly Dîner Odenas a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais