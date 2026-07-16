Atelier découverte : la fabrication des cordes en 1896, Bâtiment des Turbines de Briare, Briare
dimanche 20 septembre 2026 · Bâtiment des Turbines de Briare · Briare
Informations pratiques
Atelier découverte : la fabrication des cordes en 1896 Dimanche 20 septembre, 09h00 Bâtiment des Turbines de Briare Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Revivez les gestes des artisans cordiers. Fabriquez votre corde comme en 1896 !
Bâtiment des Turbines de Briare 1 rue des Vignes 45250 Briare Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire 0771189541 Une des premières centrales hydroélectriques, qui assurait l’éclairage du Pont-Canal dès 1896. Présence de parking à proximité , manifestation en zone piétonnière
Revivez les gestes des artisans cordiers. Fabriquez votre corde comme en 1896 !
Fassot, Editeur
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