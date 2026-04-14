Informations pratiques

Sepmes

Atelier découverte La magie des naissances des chevreaux

Sepmes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2027-02-11 09:30:00

fin : 2027-03-05 12:00:00

Date(s) :

2027-02-11

En février, Claire et Sébastien vous invitent au Cabri au Lait, dans leur ferme biologique labellisée Nature & Progrès, pour découvrir un moment magique de la vie du troupeau les naissances des chevreaux !

Atelier 1/2 journée (environ 2h30)

Réservation en ligne obligatoire.

La Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et Progrès, invite les visiteurs à partager la magie des naissances des chevreaux.

Vous pourrez caresser les chevreaux, s’ils ont pointés leur bout de nez, et rejoindre leur maman dans les prairies. Vous préparerez les rations alimentaires du troupeau, donnerez du foin et de l’eau et finirez la matinée par une dégustation de fromages de chèvre accompagnée de douceurs à base de plantes aromatiques.

Atelier 1/2 journée (environ 2h30)

Réservation en ligne obligatoire sur www.cabriaulait.fr .

Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 32 94 86 claireproust@cabriaulait.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ferme du Cabri au Lait, organic farm and Nature et Progrès, invites visitors to share the magic of the birth of the kids

1/2 day workshop (about 2h30)

Online reservation required.

L’événement Atelier découverte La magie des naissances des chevreaux Sepmes a été mis à jour le 2026-08-21 par Loches Touraine Châteaux de la Loire