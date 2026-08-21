Atelier découverte – La pêche traditionnelle aux bichiques, La Rivière des Roches, Saint-Benoît

Informations pratiques

Atelier découverte – La pêche traditionnelle aux bichiques 19 et 20 septembre La Rivière des Roches La Réunion

À partir de 9 ans – 15 participants maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Partez à la découverte d’un savoir-faire emblématique de Saint-Benoît avec Marie-Suzette, pêcheuse professionnelle, qui vous ouvre les portes de la rivière des Roches pour une immersion au cœur de la pêche traditionnelle aux bichiques. Accompagnés par Les Aventuriers et l’Association des Pêcheurs de Bichiques de la Rivière des Roches (PBRR), les participants découvrent les techniques de pêche, la construction des vouves, l’entretien des canaux et les gestes transmis de génération en génération. Cette balade est aussi l’occasion de mieux comprendre les enjeux liés à la préservation des rivières et à la gestion durable de cette ressource emblématique de La Réunion.

Durée : 2 à 3 h

Samedi & dimanche : 9 h 30 et 14 h

À partir de 9 ans – 15 participants maximum

Réservation : 0692 34 45 21

Une expérience proposée dans le cadre de Rouge Ruelle – Festival du patrimoine, où la transmission d’un savoir-faire traditionnel devient une invitation à préserver les rivières et le patrimoine vivant des bichiques.

La Rivière des Roches Rivière des Roches, 97412, SAINT-BENOIT Saint-Benoît 97412 La Réunion La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0692 34 45 21 »}] La Rivière des Roches – Aux portes de Saint-Benoît

À l’entrée sud de Saint-Benoît, la Rivière des Roches marque la frontière naturelle avec Bras-Panon avant de rejoindre l’océan Indien. Puissante et emblématique, elle est l’une des grandes rivières de La Réunion. Si ses hauts offrent un terrain privilégié pour les sports d’eau vive, son embouchure dévoile un paysage unique façonné par l’homme et par l’eau.

C’est ici que se perpétue l’une des traditions les plus emblématiques de l’Est de La Réunion : la pêche aux bichiques. Chaque année, les pêcheurs aménagent patiemment des canaux de galets et installent leurs vouves, pièges traditionnels destinés à capturer les alevins remontant la rivière. Ce paysage singulier témoigne d’un savoir-faire transmis depuis des générations et profondément lié à l’identité de Saint-Benoît.

Aujourd’hui, les berges de la rivière sont aussi un lieu de promenade, de détente et de découverte, où se rencontrent habitants, visiteurs, pêcheurs, kayakistes et amoureux de la nature. Entre rivière et océan, la Rivière des Roches rappelle combien l’eau a façonné les paysages, les usages et les patrimoines de l’Est réunionnais. Parking et accès voiture au fond près du stade Raymond Arnoux

Partez à la découverte d’un savoir-faire emblématique de Saint-Benoît avec Marie-Suzette, pêcheuse professionnelle !

©les aventuriers de l’est