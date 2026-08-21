Les piles et les faces cachées de Bethléem, Bethléem, Saint-Benoît

Informations pratiques

Les piles et les faces cachées de Bethléem 19 et 20 septembre Bethléem La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Somin Sarèt anime un circuit à travers une exposition des photographies et cinq animations :

– la noix de bancoul et zistwar lontan

– la rivière des Marsouins colonne vertébrale de Saint-Benoît

– la famille Hubert notable de Saint-Benoît

– les dunites, roches volcaniques temoins de l’activité volcanique du piton des neiges

– la passerelle de Bethléem ressuscitée

L’exposition photo est composées des clichés lauréats du concours « fé sort nout zitwar » et d’autres photos qui mettent en valeur le patrimoine bâti oublié.

Bethléem 97470 SAINT-BENOIT Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion Bethléem, lieu historique prisé des habitants et des touristes.

Ancienne paroisse Parking puis descente à pied d’un petit chemin bétonné

Somin Sarèt anime un circuit à travers une exposition des photographies et cinq animations :