Atelier découverte les animaux de la ferme Sepmes
Atelier découverte les animaux de la ferme Sepmes lundi 13 avril 2026.
Atelier découverte les animaux de la ferme
Les Héraults RD 760 de Ste-Maure à Loches Sepmes Indre-et-Loire
Tarif : 8.2 – 8.2 – EUR
8.2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:30:00
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-21
Vous pourrez donner à manger aux chèvres, donner les céréales aux poules, caresser les ânes et découvrir la vie grouillante des petites bêtes du jardin et de la mare et repartir avec un souvenir !
Bonnes chaussures recommandées.
Atelier 1/2 journée (environ 2h30)
Vous pourrez donner à manger aux chèvres, donner les céréales aux poules, caresser les ânes et découvrir la vie grouillante des petites bêtes du jardin et de la mare et repartir avec un souvenir !
Bonnes chaussures recommandées.
Atelier 1/2 journée (environ 2h30) 8.2 .
Les Héraults RD 760 de Ste-Maure à Loches Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 32 94 86 claireproust@cabriaulait.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
You can feed the goats, feed the grain to the chickens, stroke the donkeys and discover the teeming life of the little creatures in the garden and pond, and leave with a souvenir!
Good shoes recommended.
1/2 day workshop (approx. 2h30)
L’événement Atelier découverte les animaux de la ferme Sepmes a été mis à jour le 2026-03-17 par ADT 37
À voir aussi à Sepmes (Indre-et-Loire)
- Atelier de distillation et découverte des roses, Les Jardins du Cabri, Sepmes 5 juin 2026
- Suivez Claire dans le jardin, dans l’atelier des plantes.. au milieu des roses, Les Jardins du Cabri, Sepmes 6 juin 2026
- Déambulation libre dans le jardin de Claire et Sébastien, Les Jardins du Cabri, Sepmes 6 juin 2026
- Atelier de distillation et découverte du jardin des roses, Les Jardins du Cabri, Sepmes 6 juin 2026
- Rendez-vous au jardin des roses Sepmes 6 juin 2026