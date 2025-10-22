Atelier découverte les animaux de la ferme

Les Héraults RD 760 de Ste-Maure à Loches Sepmes Indre-et-Loire

Tarif : 8.2 – 8.2 – EUR

8.2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:30:00

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-21

Vous pourrez donner à manger aux chèvres, donner les céréales aux poules, caresser les ânes et découvrir la vie grouillante des petites bêtes du jardin et de la mare et repartir avec un souvenir !

Bonnes chaussures recommandées.

Atelier 1/2 journée (environ 2h30)

Vous pourrez donner à manger aux chèvres, donner les céréales aux poules, caresser les ânes et découvrir la vie grouillante des petites bêtes du jardin et de la mare et repartir avec un souvenir !

Bonnes chaussures recommandées.

Atelier 1/2 journée (environ 2h30) 8.2 .

Les Héraults RD 760 de Ste-Maure à Loches Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 32 94 86 claireproust@cabriaulait.fr

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English :

You can feed the goats, feed the grain to the chickens, stroke the donkeys and discover the teeming life of the little creatures in the garden and pond, and leave with a souvenir!

Good shoes recommended.

1/2 day workshop (approx. 2h30)

L’événement Atelier découverte les animaux de la ferme Sepmes a été mis à jour le 2026-03-17 par ADT 37