Atelier découverte L’origine des maladies de peau selon l’Ayurveda Centre Ayurvédique Sattva Bien La Roche-Posay

Atelier découverte L’origine des maladies de peau selon l’Ayurveda

Centre Ayurvédique Sattva Bien 68 route de la Corbière La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-04-16 2026-05-21 2026-06-11 2026-07-02 2026-07-23 2026-08-13 2026-09-10 2026-10-01 2026-10-22 2026-11-12

Comprendre les causes des déséquilibres de peau selon l’Ayurveda pendant votre cure thermale à la Roche-Posay. .

Centre Ayurvédique Sattva Bien 68 route de la Corbière La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 16 81 56

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English : Atelier découverte L’origine des maladies de peau selon l’Ayurveda

L’événement Atelier découverte L’origine des maladies de peau selon l’Ayurveda La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-03-26 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne