Atelier découverte L’origine des maladies de peau selon l’Ayurveda Centre Ayurvédique Sattva Bien La Roche-Posay
Atelier découverte L’origine des maladies de peau selon l’Ayurveda Centre Ayurvédique Sattva Bien La Roche-Posay jeudi 16 avril 2026.
Atelier découverte L’origine des maladies de peau selon l’Ayurveda
Centre Ayurvédique Sattva Bien 68 route de la Corbière La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-04-16 2026-05-21 2026-06-11 2026-07-02 2026-07-23 2026-08-13 2026-09-10 2026-10-01 2026-10-22 2026-11-12
Comprendre les causes des déséquilibres de peau selon l’Ayurveda pendant votre cure thermale à la Roche-Posay. .
Centre Ayurvédique Sattva Bien 68 route de la Corbière La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 16 81 56
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English : Atelier découverte L’origine des maladies de peau selon l’Ayurveda
L’événement Atelier découverte L’origine des maladies de peau selon l’Ayurveda La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-03-26 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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