Atelier découverte pêche au coup et à la mouche Riotord
samedi 18 juillet 2026 · Riotord
Informations pratiques
Riotord
Atelier découverte pêche au coup et à la mouche
Deneyrolles Basses- étang privé Riotord Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-10-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-10-31
9h à 12h: Initiez-vous aux plaisirs de la pêche lors d’un atelier convivial au bord de l’eau. Encadré par Albert Vallet, moniteur-guide de pêche diplômé d’État, cet atelier vous permettra de découvrir 2 techniques la pêche au coup et àl a mouche
.
Deneyrolles Basses- étang privé Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
9 a.m. 12 p.m.: Discover the joys of fishing during a friendly workshop by the water. Led by Albert Vallet, a state-certified fishing instructor and guide, this workshop will introduce you to two techniques: coarse fishing and fly fishing
L’événement Atelier découverte pêche au coup et à la mouche Riotord a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme
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