Informations pratiques

Riotord

Atelier découverte pêche au coup et à la mouche

Deneyrolles Basses- étang privé Riotord Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-10-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-10-31

9h à 12h: Initiez-vous aux plaisirs de la pêche lors d’un atelier convivial au bord de l’eau. Encadré par Albert Vallet, moniteur-guide de pêche diplômé d’État, cet atelier vous permettra de découvrir 2 techniques la pêche au coup et àl a mouche

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Deneyrolles Basses- étang privé Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

9 a.m. 12 p.m.: Discover the joys of fishing during a friendly workshop by the water. Led by Albert Vallet, a state-certified fishing instructor and guide, this workshop will introduce you to two techniques: coarse fishing and fly fishing

L’événement Atelier découverte pêche au coup et à la mouche Riotord a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme