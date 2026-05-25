Atelier découverte prévention estivale Florivore Le Bugue
Atelier découverte prévention estivale Florivore Le Bugue samedi 27 juin 2026.
Le Bugue
Atelier découverte prévention estivale
Florivore 16 rue de Paris Le Bugue Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
16h 18h. Préparez vous sereinement à l’arrivée de l’été grâce à l’herboristerie et la gemmothérapie . Sur réservation. 10€
Préparez vous sereinement à l’arrivée de l’été grâce à l’herboristerie et la gemmothérapie se protéger des insectes, préserver son sommeil, préparer sa peau au soleil, favoriser la circulation… conceptualisé & animé avec Claire TESSIER, naturocœur .
Florivore 16 rue de Paris Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 62 54 florivore.perigord@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier découverte prévention estivale
4pm 6pm. Prepare for summer with herbal and gemmotherapy treatments. Reservations required. 10?
L’événement Atelier découverte prévention estivale Le Bugue a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Le Bugue (Dordogne)
- Ciné Club Marguerite Salle Eugène Leroy Le Bugue 29 mai 2026
- Printemps de la biodiversité Opération nettoyage de la Vézère Base de canoë Le Bugue 30 mai 2026
- Stage percussions et danses de Côte d’Ivoire Salle Eugène Le Roy Le Bugue 30 mai 2026
- Atelier floral spécial fête des mères Florivore Le Bugue 30 mai 2026
- Vide grenier au Bugue Le Bugue 31 mai 2026