Atelier découverte prévention estivale Florivore Le Bugue

Le Bugue

Atelier découverte prévention estivale

Florivore 16 rue de Paris Le Bugue Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

16h 18h. Préparez vous sereinement à l’arrivée de l’été grâce à l’herboristerie et la gemmothérapie . Sur réservation. 10€

Préparez vous sereinement à l’arrivée de l’été grâce à l’herboristerie et la gemmothérapie se protéger des insectes, préserver son sommeil, préparer sa peau au soleil, favoriser la circulation… conceptualisé & animé avec Claire TESSIER, naturocœur .

Florivore 16 rue de Paris Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 62 54 florivore.perigord@gmail.com

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English : Atelier découverte prévention estivale

4pm 6pm. Prepare for summer with herbal and gemmotherapy treatments. Reservations required. 10?

L’événement Atelier découverte prévention estivale Le Bugue a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère