Atelier découverte sensorielle Marianimaux – Locoal-Mendon
Atelier découverte sensorielle Marianimaux – Locoal-Mendon mercredi 3 juin 2026.
Locoal-Mendon
Atelier découverte sensorielle
Marianimaux – 13 route d’Erdeven Locoal-Mendon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Atelier d’une heure pour les enfants à partir de 1 an. Découverte des différents animaux (lapins, cochons d’inde, chien, poules, chèvres et poneys). Observation, moment de caresses, brossage, préparation des repas des animaux, apprentissage sur les animaux en fonction de l’âge des enfants.
Sur réservation obligatoire. Payement en espèce ou par chèque. .
Marianimaux – 13 route d’Erdeven Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier découverte sensorielle Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Locoal-Mendon (Morbihan)
- Balade en main à poney ou à cheval Marianimaux – Locoal-Mendon 3 juin 2026
- Bébé fermier Marianimaux – Locoal-Mendon 3 juin 2026
- Atelier apprentis soigneurs Marianimaux – Locoal-Mendon 17 juin 2026
- Let’s Swing Festival de chorales Chants libres Locoal-Mendon 26 juin 2026
- Loto du Club de foot l’Hermine Salle Émeraude – Locoal-Mendon 4 juillet 2026