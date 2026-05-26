Balade en main à poney ou à cheval Marianimaux – Locoal-Mendon

Locoal-Mendon

Balade en main à poney ou à cheval

Marianimaux – 13 route d’Erdeven Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Séance de 1h15 pour les enfants à partir de 18 mois.

Par groupe de 2 enfants, ils vont apprendre à brosser préparer leur poney pour une balade montée de 40-45min tenu en main par les intervenants de la ferme. A la fin de la séance, ils pourront desceller, récompenser et chouchouter leur poney.

Sur réservation obligatoire. Payement en espèce ou par chèque. .

Marianimaux – 13 route d’Erdeven Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20

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English :

L’événement Balade en main à poney ou à cheval Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon