Atelier apprentis soigneurs Marianimaux – Locoal-Mendon

Locoal-Mendon

Atelier apprentis soigneurs

Marianimaux – 13 route d’Erdeven Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Atelier de 2h pour les enfants à partir de 4 ans révolu. Les enfants apprendront à prendre soins des lapins, cochons d’inde, chèvres, poules, poneys et chiens au travers d’activités portant sur les soins, leurs régimes alimentaires et leurs besoins d’activités physiques.

Sur réservation obligatoire. Payement en espèce ou par chèque. .

Marianimaux – 13 route d’Erdeven Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20

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English :

L’événement Atelier apprentis soigneurs Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon