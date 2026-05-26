Loto du Club de foot l’Hermine Salle Émeraude – Locoal-Mendon

Locoal-Mendon

Loto du Club de foot l’Hermine

Salle Émeraude – Rue Lann-Ihuel Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

L’HERMINE LOCOAL-MENDON FÊTE SES 80 ANS ! ⚽

Samedi 4 juillet 2026

⏰ De 9h à 2h NON-STOP

Une journée UNIQUE à ne pas manquer

Saut à l’élastique

⚽ Matchs & animations

Apéro concert

️ Repas & buffet

Concert + DJ

25 € journée 20 € Midi 10 € soir 30€

Ambiance garantie ouvert à tous !

️ Places limitées → Réservation obligatoire sur HelloAsso

Locoal-Mendon

⚡ Ne rate pas l’événement de l’été !

Viens vivre les 80 ans du club avec nous .

Salle Émeraude – Rue Lann-Ihuel Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Loto du Club de foot l’Hermine Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon