Loto du Club de foot l’Hermine Salle Émeraude – Locoal-Mendon
Loto du Club de foot l’Hermine Salle Émeraude – Locoal-Mendon samedi 4 juillet 2026.
Locoal-Mendon
Loto du Club de foot l’Hermine
Salle Émeraude – Rue Lann-Ihuel Locoal-Mendon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
L’HERMINE LOCOAL-MENDON FÊTE SES 80 ANS ! ⚽
Samedi 4 juillet 2026
⏰ De 9h à 2h NON-STOP
Une journée UNIQUE à ne pas manquer
Saut à l’élastique
⚽ Matchs & animations
Apéro concert
️ Repas & buffet
Concert + DJ
25 € journée 20 € Midi 10 € soir 30€
Ambiance garantie ouvert à tous !
️ Places limitées → Réservation obligatoire sur HelloAsso
Locoal-Mendon
⚡ Ne rate pas l’événement de l’été !
Viens vivre les 80 ans du club avec nous .
Salle Émeraude – Rue Lann-Ihuel Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Loto du Club de foot l’Hermine Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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