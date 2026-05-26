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Loto du Club de foot l’Hermine Salle Émeraude – Locoal-Mendon

Loto du Club de foot l’Hermine Salle Émeraude – Locoal-Mendon samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Salle Émeraude -

Adresse : Rue Lann-Ihuel

Ville : 56550 Locoal-Mendon

Département : Morbihan

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif :

Locoal-Mendon

Loto du Club de foot l’Hermine

Salle Émeraude – Rue Lann-Ihuel Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

L’HERMINE LOCOAL-MENDON FÊTE SES 80 ANS ! ⚽

Samedi 4 juillet 2026
⏰ De 9h à 2h NON-STOP

Une journée UNIQUE à ne pas manquer
Saut à l’élastique
⚽ Matchs & animations
Apéro concert
️ Repas & buffet
Concert + DJ

25 € journée 20 € Midi 10 € soir 30€

Ambiance garantie ouvert à tous !

️ Places limitées → Réservation obligatoire sur HelloAsso

Locoal-Mendon
⚡ Ne rate pas l’événement de l’été !
Viens vivre les 80 ans du club avec nous   .

Salle Émeraude – Rue Lann-Ihuel Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Loto du Club de foot l’Hermine Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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