Locoal-Mendon

Fête Nationale

Terrain de la plage, Locoal Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Pour célébrer la Fête nationale, le Comité des fêtes propose une soirée festive à Locoal.

Au programme

18h30 Apéro concert avec le Trio Caminhada avec des chansons colorées et marinées.

Repas Moules frites / dessert (15€)

+ Petite restauration sur place

Bal populaire animé par notre DJ Cactus Animation

Feu d’artifice (23h30)

Entrée gratuite. Parking à proximité. .

Terrain de la plage, Locoal Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 60 87

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English :

L’événement Fête Nationale Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 56