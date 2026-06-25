Fête Nationale Locoal-Mendon
Fête Nationale Locoal-Mendon mardi 14 juillet 2026.
Locoal-Mendon
Fête Nationale
Terrain de la plage, Locoal Locoal-Mendon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Pour célébrer la Fête nationale, le Comité des fêtes propose une soirée festive à Locoal.
Au programme
18h30 Apéro concert avec le Trio Caminhada avec des chansons colorées et marinées.
Repas Moules frites / dessert (15€)
+ Petite restauration sur place
Bal populaire animé par notre DJ Cactus Animation
Feu d’artifice (23h30)
Entrée gratuite. Parking à proximité. .
Terrain de la plage, Locoal Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 60 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête Nationale Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 56
À voir aussi à Locoal-Mendon (Morbihan)
- Loto du Club de foot l’Hermine Salle Émeraude – Locoal-Mendon 4 juillet 2026
- Festival de la Ria Musique de chambre Locoal-Mendon 13 août 2026
- Festival de la Ria Concertos n°5 de Mozart et Beethoven Locoal-Mendon 14 août 2026
- Festival de la Ria Académie de musique baroque Locoal-Mendon 14 août 2026
- Sortie découverte de l’Estran Locoal Mendon Locoal-Mendon 16 août 2026