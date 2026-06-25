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Fête Nationale Locoal-Mendon

Fête Nationale Locoal-Mendon mardi 14 juillet 2026.

Adresse
Terrain de la plage, Locoal
Ville
56550 Locoal-Mendon
Département
Morbihan
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif

Locoal-Mendon

Fête Nationale

Terrain de la plage, Locoal Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Pour célébrer la Fête nationale, le Comité des fêtes propose une soirée festive à Locoal.

Au programme
18h30 Apéro concert avec le Trio Caminhada avec des chansons colorées et marinées.
Repas Moules frites / dessert (15€)
+ Petite restauration sur place

Bal populaire animé par notre DJ Cactus Animation
Feu d’artifice (23h30)

Entrée gratuite. Parking à proximité.   .

Terrain de la plage, Locoal Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 60 87 

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English :

L’événement Fête Nationale Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 56

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