Let’s Swing Festival de chorales Chants libres Locoal-Mendon

Locoal-Mendon

Let’s Swing Festival de chorales Chants libres

Salle Emeraude Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Dans le Morbihan, le programme de Chants libres 2026 est porté par la Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray.

La Maîtrise fait découvrir la musique aux enfants par la pratique du chant choral. Elle se compose de la Pré-maîtrise à l’école primaire, de la Maîtrise au collège et de l’Ensemble vocal au lycée. Elle se distingue par son excellence vocale et la variété de son répertoire. Celui-ci mêle les grandes œuvres de la musique sacrée occidentale à celles de musiciens contemporains et des pièces traditionnelles bretonnes. L’enseignement est centré sur le chant et la pratique en chœur.

Il est complété par des cours de formation musicale, de technique vocale, d’histoire de la musique et des arts ainsi que des ateliers originaux (chant grégorien, technique du son, culture bretonne…). Les enseignants sont tous diplômés des Conservatoires à Rayonnement Régionaux, d’universités françaises ou européennes.

Au-delà d’objectifs purement techniques, ce parcours apporte une ouverture culturelle aux élèves. Il développe également des capacités de travail en équipe et une certaine aisance par la rencontre régulière du public.

En 2015, les chœurs de la Maîtrise ont créé la cantate Promesa de Richard Quesnel avec un ensemble instrumental et la Maîtrise à Sainte-Anne-d’Auray (Festival Itinéraires en Morbihan, mai 2015), à Lorient (Festival Interceltique, août 2015) et à Saint-Malo (Festival de musique sacrée, août 2015).

En novembre 2018, les chœurs ont présenté le Requiem allemand de Johannes Brahms et ont créé en mai 2019 une œuvre originale d’Eric Tanguy (Miserere).

En 2025, les chœurs ont participé à la création mondiale de La Dame mystérieuse, oratorio pour Sainte- Anne-d’Auray, une composition d’Éric Tanguy sur un livret de Philippe Le Guillou. Le spectacle, mis en espace par Amélie Parias et dirigé par Gilles Gérard, faisait intervenir plusieurs solistes ainsi que l’Orchestre National de Bretagne. Il a été donné à l’opéra de Rennes le 6 juin, et en la basilique de Sainte-Anne-d’Auray le 7 juin 2025.

Les chœurs de la Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray sont lauréats du prix Liliane Bettencourt pour le chant choral 2021

GRATUIT SUR RÉSERVATION .

Salle Emeraude Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne

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L’événement Let’s Swing Festival de chorales Chants libres Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon