Atelier découvrez la magie du Raku et de l’Obvara Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places

Informations pratiques

Saint-Hilaire-les-Places

Atelier découvrez la magie du Raku et de l’Obvara

Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:30:00

fin : 2026-08-13 21:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Le temps d’un atelier, plongez dans l’univers fascinant de la cuisson céramique et laissez le feu révéler toute la beauté de la terre. Choisissez votre pièce, émaillez-la et assistez à la cuisson raku, technique japonaise où les céramiques, sorties du four à plus de 900°C, dévoilent leurs célèbres craquelures. Découvrez également l’obvara, technique d’Europe de l’Est, qui révèle sur les pièces incandescentes des motifs organiques uniques. Après refroidissement et nettoyage, repartez avec votre création originale, souvenir d’un moment de partage, de découverte et de créativité. Accessible à tous. Boissons et petites restauration sur place. Places limitées, réservez dès maintenant ! .

Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 35 19 atmuseepuycheny@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier découvrez la magie du Raku et de l’Obvara

L’événement Atelier découvrez la magie du Raku et de l’Obvara Saint-Hilaire-les-Places a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus