Atelier tuilo-gravure Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places
mercredi 15 juillet 2026 · Atelier-Musée de la Terre · Saint-Hilaire-les-Places
Informations pratiques
Saint-Hilaire-les-Places
Atelier tuilo-gravure
Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-08-12 16:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Reproduire à l’infini vos dessins, c’est le principe de la tuilo-gravure. Utilisez divers outils pour graver votre dessin dans une tuile et, une fois couvert d’encre, vous pourrez imprimer votre estampe sur papier. Atelier accessible dès 6 ans sur réservation. .
Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 35 19 atmuseepuycheny@yahoo.fr
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English : Atelier tuilo-gravure
L’événement Atelier tuilo-gravure Saint-Hilaire-les-Places a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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