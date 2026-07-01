Atelier tuilo-gravure Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places

Informations pratiques

Saint-Hilaire-les-Places

Atelier tuilo-gravure

Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Reproduire à l’infini vos dessins, c’est le principe de la tuilo-gravure. Utilisez divers outils pour graver votre dessin dans une tuile et, une fois couvert d’encre, vous pourrez imprimer votre estampe sur papier. Atelier accessible dès 6 ans sur réservation. .

Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 35 19 atmuseepuycheny@yahoo.fr

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English : Atelier tuilo-gravure

L’événement Atelier tuilo-gravure Saint-Hilaire-les-Places a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus