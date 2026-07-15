Histoire à modeler Atelier en famille Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places

mardi 21 juillet 2026 · Atelier-Musée de la Terre · Saint-Hilaire-les-Places

Informations pratiques

Saint-Hilaire-les-Places

Histoire à modeler Atelier en famille

Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 11:00:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

D’abord on lit l’histoire… Ensuite, on malaxe, on façonne, et hop une boule d’argile devient ton chef-d’oeuvre! Atelier en famille accessible dès 3 ans (1 adulte min.) .

Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 35 19 atmuseepuycheny@yahoo.fr

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English : Histoire à modeler Atelier en famille

L’événement Histoire à modeler Atelier en famille Saint-Hilaire-les-Places a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus