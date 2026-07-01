Atelier Kokédama Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places

Informations pratiques

Saint-Hilaire-les-Places

Atelier Kokédama

Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-08-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Envie d’une pause créative originale ? Glissez vos mains dans la terre de Puycheny! Pour cet atelier nous avons ramasser pour vous le terreau, l’argile et la mousse verte directement sur notre site. Respirez l’odeur des sous-bois, mélangez ces éléments locaux, glissez y une plante et laissez-vous guider pour donner vie à une oeuvre vivante, poétique et aérienne. Une expérience tactile super amusante pour déconnecter du quotidien et repartir avec un vrai souvenir végétal de vos vacances chez nous. Atelier accessible dès 6 ans. Réservation obligatoire. .

Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 35 19 atmuseepuycheny@yahoo.fr

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English : Atelier Kokédama

L’événement Atelier Kokédama Saint-Hilaire-les-Places a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus