Atelier Kokédama Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places
mardi 21 juillet 2026 · Atelier-Musée de la Terre · Saint-Hilaire-les-Places
Informations pratiques
Saint-Hilaire-les-Places
Atelier Kokédama
Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-08-11 16:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Envie d’une pause créative originale ? Glissez vos mains dans la terre de Puycheny! Pour cet atelier nous avons ramasser pour vous le terreau, l’argile et la mousse verte directement sur notre site. Respirez l’odeur des sous-bois, mélangez ces éléments locaux, glissez y une plante et laissez-vous guider pour donner vie à une oeuvre vivante, poétique et aérienne. Une expérience tactile super amusante pour déconnecter du quotidien et repartir avec un vrai souvenir végétal de vos vacances chez nous. Atelier accessible dès 6 ans. Réservation obligatoire. .
Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 35 19 atmuseepuycheny@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Kokédama
L’événement Atelier Kokédama Saint-Hilaire-les-Places a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
À voir aussi à Saint-Hilaire-les-Places (Haute-Vienne)
- Atelier tuilo-gravure Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places 15 juillet 2026
- Visite des tuileries d’hier à aujourd’hui Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places 16 juillet 2026
- Atelier découvrez la magie du Raku et de l’Obvara Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places 16 juillet 2026
- Atelier modelage thème libre Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places 17 juillet 2026
- Soirée latine Restaurant Le Saint-Hilaire Saint-Hilaire-les-Places 17 juillet 2026