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Atelier modelage thème libre Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places

lundi 20 juillet 2026 · Atelier-Musée de la Terre · Saint-Hilaire-les-Places

Atelier modelage thème libre Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Atelier-Musée de la Terre
Adresse
4 carrefour de Puycheny
Ville
87800 Saint-Hilaire-les-Places
Département
Haute-Vienne
Tarif
10 10 Tarif réduit

Saint-Hilaire-les-Places

Atelier modelage thème libre

Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:30:00
fin : 2026-08-10 16:00:00

Date(s) :
2026-07-20

Que vous soyez seul, en famille, petit ou grand, nos médiateurs vous guident avec passion pour façonner des pièces uniques. Laissez-vous porter par la douceur de la terre, libérez votre imagination et savourez le plaisir de créer. Une expérience sensorielle et artistique , où chaque geste devient source de fierté. Atelier accessible dès 6 ans.   .

Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 35 19  atmuseepuycheny@yahoo.fr

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English : Atelier modelage thème libre

L’événement Atelier modelage thème libre Saint-Hilaire-les-Places a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus

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