Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Atelier Découvrez les millésimes anciens terroirs d’exception

1 Grand Rue Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-05 20:00:00

fin : 2026-11-05 22:30:00

Date(s) :

2026-11-05

Ne manquez pas ce rendez-vous unique pour découvrir tous les secrets des millésimes anciens. Le thème Les grands crus et lieux-dits emblématiques d’Alsace.

La Confrérie Saint-Etienne possède une Œnothèque unique de vins de toute l’Alsace et de tous millésimes.

Nos Conseillers proposent de vous faire voyager dans cette collection au rythme des thèmes choisis.

Au programme ce jeudi terroirs d’exception.

Découvrez les grands crus et lieux-dits emblématiques d’Alsace. Une soirée pour explorer les terroirs les plus prestigieux.

Ouvert à tous les curieux et amateurs de vins d’exception, cet atelier imaginé par la Major vous permet de déguster une sélection d’une dizaine de vins issus de notre œnothèque rassemblant plus de 65 000 bouteilles parfaitement conservées.

Offre spéciale 1 séance gratuite si achat des 5 ateliers Millésimes Anciens de l’année. .

1 Grand Rue Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 23 84 chancellerie@confrerie-st-etienne.com

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English :

Don’t miss this unique opportunity to discover all the secrets of old vintages. The theme: Alsace?s emblematic grands crus and lieux-dits.

L’événement Atelier Découvrez les millésimes anciens terroirs d’exception Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg