Atelier d’écriture à la carte – le jeudi soir Place Félix Eboué Paris
Atelier d’écriture à la carte – le jeudi soir Place Félix Eboué Paris jeudi 24 septembre 2026.
Rejoignez un groupe d’écriture sympathique et accueillant pour une séance d’écriture spontanée.
Venez développer votre créativité dans notre atelier et utiliser les mots pour laisser libre cours à votre imagination.
L’association Ateliers Première Ligne propose des ateliers d’écriture créative présentiels ou en ligne.
Débutant ou déjà à l’aise avec l’écriture, venez découvrir l’efficacité de nos ateliers.
Nous animons des ateliers d’écriture créative depuis 2015. Nos intervenants vous proposent de vous exprimer dans une ambiance conviviale et bienveillante un jeudi soir par mois de 19h à 21h.
Réservez une soirée d’écriture créative en septembre.
Le jeudi 24 septembre 2026
de 19h00 à 21h00
payant
Atelier payant à l’inscription : 27 euros.
Tarif adapté selon vos possibilités financières (nous contacter).
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-25T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T21:00:00+02:00
Place Félix Eboué Place Félix Eboué 75012 L’adresse exacte vous sera donnée après votre inscriptionParis
https://www.ateliers-premiere-ligne.org/ +33635223625 secretariat@ateliers-premiere-ligne.org
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