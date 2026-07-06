Atelier d’écriture : à la rencontre d’Agatha Christie Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Informations pratiques

Un atelier d’écriture ludique, basé sur des jeux et des exercices pratiques, pour redécouvrir l’œuvre et l’univers d’Agatha Christie.

Sur inscription à partir du 29 août, pour adultes et adolescents dès 16 ans

Pour commémorer les 50 ans de la reine du crime, les bibliothécaires vous proposent un atelier d’écriture inspiré de son œuvre.

Sur inscription à partir du 29 août, pour adultes et adolescents dès 16 ans

Le samedi 12 septembre 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T10:00:00+02:00_2026-09-12T12:00:00+02:00

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Andrée Chedid et trouvez le meilleur itinéraire

