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Atelier d’écriture : à la rencontre d’Agatha Christie Bibliothèque Andrée Chedid Paris

samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque Andrée Chedid · Paris

Atelier d’écriture : à la rencontre d’Agatha Christie Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Andrée Chedid
Adresse
36, rue Emeriau
Ville
75015 Paris
Département
Paris

Un atelier d’écriture ludique, basé sur des jeux et des exercices pratiques, pour redécouvrir l’œuvre et l’univers d’Agatha Christie.

Sur inscription à partir du 29 août, pour adultes et adolescents dès 16 ans

Pour commémorer les 50 ans de la reine du crime, les bibliothécaires vous proposent un atelier d’écriture inspiré de son œuvre.
Sur inscription à partir du 29 août, pour adultes et adolescents dès 16 ans
Le samedi 12 septembre 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T10:00:00+02:00_2026-09-12T12:00:00+02:00

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau  75015 Paris
+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr


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