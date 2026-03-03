Atelier d’écriture au Musée Marzelles. Musée Marzelles Marmande

Atelier d’écriture au Musée Marzelles.

Le musée municipal Albert Marzelles vous propose un atelier d’écriture animé par Colette Pouey, c’est une belle occasion de découvrir ou de pratiquer l’écriture dans un cadre culturel. .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 06 musee@mairie-marmande.fr

English : Atelier d’écriture au Musée Marzelles.

The Albert Marzelles municipal museum offers a writing workshop led by Colette Pouey.

