Atelier d’écriture au théâtre plein air du parc de choisy Parc de Choisy PARIS

Ma parole contre la tienne invite à explorer le cadre collectif qu’est celui d’un atelier, à partir à la rencontre des possibilités offertes par le groupe tout en préservant le caractère intime de l’acte d’écrire.

L’atelier débute par une courte méditation guidée, une mise en mouvement du corps, puis quelques exercices collectifs et individuels au cours desquels émergent en chacun.e des mots, matières premières des textes à suivre. Il s’agit de travailler avec ce qui vient de soi et ce qui vient des autres. De réussir, le regard tourné en dedans, à maintenir les yeux ouverts sur le monde extérieur. De trouver la posture qui rende possible la simultanéité du recueillement et de l’accueil.

Au cours de cet atelier, le partage et l’introspection sont les deux astres complémentaires qui

éclairent le chemin de chacun.e et de toustes vers l’écriture.

Atelier d’écriture « Ma parole contre la tienne » gratuit et ouvert à toutes et tous.

Le dimanche 31 mai 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

Gratuit sans réservation

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T14:00:00+02:00_2026-05-31T16:00:00+02:00

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS

julia.benabdallah@gmail.com



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