Atelier d’écriture Médiathèque Bergerac
vendredi 11 septembre 2026 · Médiathèque · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Atelier d’écriture
Médiathèque 7 Place Bellegarde Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 15:00:00
fin : 2027-01-22 16:30:00
Date(s) :
2026-09-11 2026-11-20 2026-12-11 2027-01-22
Atelier d’écriture ouvert à tous, à partir de 12 ans.
Vous avez toujours voulu écrire, mais vous n’osez pas ? Vous ne savez pas par où commencer ? Ces ateliers d’écriture sont là pour vous aider !
A la médiathèque de Bergerac, nous vous proposons de prendre le temps de libérer votre plume à travers de petits exercices et d’un moment d’échange.
Sur inscription. .
Médiathèque 7 Place Bellegarde Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 67 66 mediatheque.bergerac@la-cab.fr
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English : Atelier d’écriture
L’événement Atelier d’écriture Bergerac a été mis à jour le 2026-08-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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